الوداد يتقدم بشكوى ضد "جريشة"

محمد الخرو
قرر سعيد الناصيري رئيس نادي الواد المغربي تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الحكم المصري الدولي جهاد جريشة بعد إداراته للقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ووفقا لموقع "شوف تي في" المغربي، فإن رئيس النادي المغربي سعيد الناصيري قرر اللجوء للكاف بعد الأخطاء التحكيمية التي وصفها بالفادحة خلال اللقاء.
وكان جريشة ألغي هدفا وركلة جزاء لصالح الفريق المغربي خلال اللقاء بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو "فار" خلال المباراة.
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