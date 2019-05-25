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رسالة "السيسي" لنظيره الجنوب أفريقي في حفل تنصيبه

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السيسي

مصطفى مدبولى

رئيس جنوب أفريقيا

لوفتوس

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علي رأس وفد رفيع المستوى في حفل مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والذي تم انتخابه في مايو الجاري رئيساً للبلاد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: أجريت مراسم التنصيب فى إستاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا، وخلال مشاركته فى مراسم التنصيب، التقى رئيس الوزراء بالرئيس الجنوب أفريقى المنتخب، حيث أعرب رامافوزا عن تقديره واعتزازه بقيام مصر بإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للمشاركة فى مراسم التنصيب، معرباً عن تطلعه للالتقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه نقل الدكتور مصطفى مدبولى تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقى، إلى الرئيس رامافوزا، بمناسبة انتخابه رئيساً لجنوب أفريقيا، مؤكداً أن الرئيس السيسى يتطلع لأن تشهد فترة رئاسة رامافوزا مزيداً من التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، سواء على المستوى الثنائي، أو على صعيد التعاون القارى فى إطار الاتحاد الأفريقى.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تعزيز التعاون فى الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن  حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا بلغ 314 مليون دولار فى عام 2017 بعد أن كان 132 مليون دولار فقط فى عام 2013، ومع ذلك فإن هذا الحجم من التجارة يظل غير متناسب مع الإمكانات الكبيرة التى يمتلكها البلدان.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى التقى على هامش مراسم التنصيب بعدد من القادة والمسئولين الأفارقة الذين شاركوا فى الاحتفالية، حيث طلبوا نقل تحياتهم إلى الرئيس السيسى، مشيدين بالجهود التى يبذلها من أجل تعزيز التعاون الأفريقى، وما يقوم به من مساع متواصلة لتحقيق التنمية وحل المشكلات التى تواجه دول القارة.   


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