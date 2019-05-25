  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:34 م
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة.. صلاح تعرض للتهديد في بازل

الجزائر

الانتخابات الجزائرية.. لم يترشح أحد

بشار يلغي تأشيرات مبعوثي الاتحاد الأوربي..لهذا السبب

تفاصيل مكالمة نصر الله وبشار الأسد

السيسي

رسالة "السيسي" لنظيره الجنوب أفريقي في حفل تنصيبه

اسرائيل

شاهد.. حرائق إسرائيل تدمر 714 فدانا

مقار سعد

قرار جديد من النيابة ضد قاتل كاهن شبرا الخيمة

إيقاف جهاد جريشة لأجل غير مسمى

الوداد يتقدم بشكوى ضد "جريشة"

تحطم مروحية

تحطم مروحية عسكرية أمريكية

النني

"النني" يطير إلى أذربيجان.. تعرف علي السبب

الأهلى

بالأسماء.. 4 أندية تعلن تضامنها مع الأهلي

مفاجأة.. صلاح تعرض للتهديد في بازل

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"أبوتريكة" يفجر مفاجاة صادمة عن إصابة "صلاح"

#

صحيفة إنجليزية تكشف مفاجأة مدوية عن إصابة "صلاح"

#

صدمة.. إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة

#

صورة تسبب أزمة سياسية لـ"صلاح"

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

بازل

مارسيلو دياز

كشف اللاعب مارسيلو دياز نجم منتخب تشيلي المحترف بين صفوف بازل السويسري مفاجأة عن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، خلال تواجده في بداية مشواره الاحترافي بين صفوف بازل.

وقال "دياز" ، الذى زامل محمد صلاح فى نادى بازل السويسرى فى تصريحات نقلتها صحيفة "encancha ": "محمد صلاح لاعب جيد، لكن لم أتوقع أن يصل إلى المكانة التى يتمتع بها في الوقت الحالي".

وكشف مارسيلو دياز عن واقعة تعرض لها محمد صلاح مع أحد مدربى نادي بازل بسبب إصراره على الصيام فى شهر رمضان المبارك، قائلاً: "مدرب بازل هدد محمد صلاح بالجلوس على مقاعد البدلاء حال إصراره على الصيام".

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام توتنهام مطلع يونيو المقبل فى نهائي دورى أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، في حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من "جريشة" على لقاء الترجي والوداد
» لقاء بين الرئيس السيسي و"البرهان"
» "عمليات أسوان" تحذر من هجوم قادم من السودان
» مجددًا.. التشيك توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل
» "الكاحل" ينهي موسم "الشيخ" بالأهلي
» ايحاءات جنسية بـ 8 مسلسلات رمضانية
» اعترافات مثيرة لربان طائرة اجهض فتاتين بمراكش
» تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك
» حسن الرداد يكشف "فبركة" برامج رامز جلال
» بابا الفاتيكان يقيل رئيس أساقفة طنجة .. تعرف على السبب
» طلب إحاطة حول احتراق وسائل المواصلات بسبب الحر

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:55 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان