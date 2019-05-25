شاهد.. حرائق إسرائيل تدمر 714 فدانا

25 مايو 2019 - 05:25 م

دمرت موجة الحرائق التي اندلعت في أسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية الكثير من الغابات والتي بلغت، حوالى 30 ألف دونم "أى حوالى 3 ملايين متر مربع" أو ما يقرب من 714 فدانا.

وكانت قد انتشرت الحرائق فى أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية منذ الخميس الماضي حتى اليوم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي دمر عشرات المنازل، فيما تستمر حال التأهب بسبب موجة الحر.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى أماكن الحرائق وطالبت الجميع بالامتثال لتعليماتها وسلوك طرق بديلة.

وشهدت إسرائيل العام 2016 سلسلة حرائق مترامية خلفت أضرارًا جسيمة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والتهمت أكثر من 13000 دونم من الغابات بحسب سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.

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