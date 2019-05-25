» خلعت ضرسي دون خروج دم

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عبدالحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني خلعت ضرسي من فكي الأيمن السفلي بيدي وكان فيه تسوس أسود وبه ألم وبدون دم وكان ذلك وقت غروب الشمس. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سقوط الأسنان السفلى تدل على الهم. وسقوط السنة الواحدة قد يدل على قضاء دين. وخلع السن الواحدة إن كان من غير معالجة وأخذها باليد فإن كنت متزوجاً و زوجتك حامل جاءك ولد، أو صالحت أخاً أو قريباً كانت بينكما قطيعة. و تسوس الأسنان ربما دل على القلق من مرض أو وجود أشخاص فاسدين في حياتك. وسقوط الأسنان قد يدل على عائق يعوق تحقيق أمنية. و ألم الضرس يدل على سماع كلام سيىء من أحد الأقارب، أو الأذى الذي تتعرض له من طرف الأقارب، وألم الأسنان وحشوها قد يدل على الخوف والقلق وربما دل على فقدان شئ وعودته. و خلعه أو سقوطه يدل على التخلص من ذلك أو تجديد فى الحياة وقد يدل على التخلص من أصدقاء السوء، أو نهاية أزمة مالية، وربما دل خلع الضرس المتسوس للمتزوج  على إصلاح حياته. وخلع الضرس وقت غروب الشمس ربما دل على انتهاء الحزن، و زوال الهم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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