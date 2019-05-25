  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:54 م
بحث متقدم
السفير البريطانى بالسودان

صور.. سفير بريطانيا بالسودان يؤمّ المصلين أمام منزله

محمد صلاح وراموس

مدافع توتنهام يهدد «صلاح» بتكرار واقعة «راموس»

السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني

رئيس "عسكري السودان" يتعهد للسيسي بتسليم المطلوبين أمنيًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق عبدالفتاح البرهان

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: القوامة لا تعنى التسلط

خالد يوسف وياسمين الخطيب

تصريح صادم من ياسمين الخطيب عن خالد يوسف

رسميًا.. دول الخليج تطبق القيمة المضافة

3 دول خليجية ترفض خوض الحرب المرتقبة

صفاء الهاشم

رئيس جامعة بني سويف يرد على النائبة الكويتية صفاء الهاشم

الملك سلمان

الملك سلمان يعتكف العشر الأواخر بجوار البيت الحرام

احمد سعد وسمية الخشاب

أول تعليق من البارودي علي طلاق "سعد والخشاب"

والفيديوهات الإباحية..

تصريح صادم من ياسمين الخطيب عن خالد يوسف

آخر الأخبار

خالد يوسف وياسمين الخطيب
خالد يوسف وياسمين الخطيب

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

«الخطيب»: خالد يوسف فضّل العلاقة على الزواج

#

الخطيب: اللجان الانتخابية حضرات مقدسة مينفعش الرقص

#

أسرار تكشفها ياسمين الخطيب عن زواجها من خالد يوسف

#

أول تعليق من شقيقة ياسمين الخطيب بعد تبرؤ خالد يوسف من زواجه بها

تصريح

خالد يوسف

ياسمين الخطيب

وصفت الفنانة ياسمين الخطيب، زواجها من المخرج خالد يوسف بـ"اللعنة"، إذ ذكرت مرارًا وتكرارًا أنَّها كانت مرحلة "لا تتشرف بها" على الإطلاق.

وأضافت الخطيب خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أنَّها لا تعتقد أن صورها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تُثير الجدل "أنا مش بتصور بمايوه ولا بهوت شورت".

وتابعت أنها مشفقة جدًا على الفتيات اللائي ظهرن بالفيديو الإباحي مع المخرج الشهير، والمتهمين بقضية الفيديوهات الجنسية، ولكنها ليست متعاطفة معهم، قائلة: “على حد علمي إنهم قالوا في التحقيقات أن هذه الفيديوهات سجلت في 2014 وفي هذا العام أنا وخالد يوسف مكناش متجوزين وبالتالي أنا مش طرف في القصة ديه”.

وأضافت الخطيب، :“أنه في عام 2017 كتبت بوست على صفحتي على “الفيس بوك: أنا لا أنزه نفسي على فعل البشرية وأنا اخطأت وأصحح اليوم خطأي بالإنفصال، قائلة:” كان معروف أنا انفصلت عن مين .. ولما انفصلت الناس تأكدت من الإشاعة اللي كانت بتتقال واصبحت مضطرة بعد أن تم تسريب صورة لي أنا وهو على الإنترنت، وكنت لازم أوضح”.

وتابعت أن الذي التقط هذه الصورة ابنه وكانت في حفل رأس السنة بالجونة في عام 2017، في رحلة كانت عائلية، مؤكدة إنها لا تقوم بتسريب الصورة، متسألة ماذا ينقصني لكي أدعي زواجًا من رجل انتهت علاقتنا من سنتين؟

واستكملت إن زواجي من خالد يوسف كانت بمثابة لعنة تطاردني، ولست معتزه بها وهذه مرحلة لست متشرفة بها على الإطلاق.

وأحرج شيخ الحارة، الكاتبة ياسمين الخطيب، عندما قال لها لماذا اجهضتي نفسك 3 مرات في مرتين زواج، قائلة:” مش عايزة اتكلم في الموضوع ده عشان موضوع شخصي جدًا”.

وأضافت الخطيب، خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إنها اتخطبت من إبن الجيران وقام بشراء لها سيارة، مؤكدة إنها لا أحد يعلم هذا الموضوع على الإطلاق.

وأوضحت أنَّ ملابسها مناسبة ولكل مقام مقال، إذ إنَّها عندما تظهر في التلفزيون ترتدي ملابس تليق بالتلفزيون، وكذلك في الندوات وغيرها من الحفلات.

وأشارت إلى أنَّ الصور التي أثارت ضجة هي التي وُضعت لها على أغلفة المجلات، ورغم ذلك لا ترى فيها أي شيء مخل، موضحة أنَّه هناك صفحة على موقع "إنستجرام" تُسمى "عشاق أقدام ياسمين الخطيب" يقوم القائمون عليها بعمل "كلوز" على صور قدميها ونشرها على هذه الصفحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي الكأس
» مصري يلقى مصرعه في الكويت
» خلعت ضرسي دون خروج دم
» الموعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس إسبانيا
» أول تعليق من "جريشة" على لقاء الترجي والوداد
» لقاء بين الرئيس السيسي و"البرهان"
» "عمليات أسوان" تحذر من هجوم قادم من السودان
» مجددًا.. التشيك توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل
» "الكاحل" ينهي موسم "الشيخ" بالأهلي
» ايحاءات جنسية بـ 8 مسلسلات رمضانية
» اعترافات مثيرة لربان طائرة اجهض فتاتين بمراكش

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان