تصريح صادم من ياسمين الخطيب عن خالد يوسف

25 مايو 2019 - 09:04 م

وصفت الفنانة ياسمين الخطيب، زواجها من المخرج خالد يوسف بـ"اللعنة"، إذ ذكرت مرارًا وتكرارًا أنَّها كانت مرحلة "لا تتشرف بها" على الإطلاق.

وأضافت الخطيب خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أنَّها لا تعتقد أن صورها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تُثير الجدل "أنا مش بتصور بمايوه ولا بهوت شورت".

وتابعت أنها مشفقة جدًا على الفتيات اللائي ظهرن بالفيديو الإباحي مع المخرج الشهير، والمتهمين بقضية الفيديوهات الجنسية، ولكنها ليست متعاطفة معهم، قائلة: “على حد علمي إنهم قالوا في التحقيقات أن هذه الفيديوهات سجلت في 2014 وفي هذا العام أنا وخالد يوسف مكناش متجوزين وبالتالي أنا مش طرف في القصة ديه”.

وأضافت الخطيب، :“أنه في عام 2017 كتبت بوست على صفحتي على “الفيس بوك: أنا لا أنزه نفسي على فعل البشرية وأنا اخطأت وأصحح اليوم خطأي بالإنفصال، قائلة:” كان معروف أنا انفصلت عن مين .. ولما انفصلت الناس تأكدت من الإشاعة اللي كانت بتتقال واصبحت مضطرة بعد أن تم تسريب صورة لي أنا وهو على الإنترنت، وكنت لازم أوضح”.

وتابعت أن الذي التقط هذه الصورة ابنه وكانت في حفل رأس السنة بالجونة في عام 2017، في رحلة كانت عائلية، مؤكدة إنها لا تقوم بتسريب الصورة، متسألة ماذا ينقصني لكي أدعي زواجًا من رجل انتهت علاقتنا من سنتين؟

واستكملت إن زواجي من خالد يوسف كانت بمثابة لعنة تطاردني، ولست معتزه بها وهذه مرحلة لست متشرفة بها على الإطلاق.

وأحرج شيخ الحارة، الكاتبة ياسمين الخطيب، عندما قال لها لماذا اجهضتي نفسك 3 مرات في مرتين زواج، قائلة:” مش عايزة اتكلم في الموضوع ده عشان موضوع شخصي جدًا”.

وأضافت الخطيب، خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إنها اتخطبت من إبن الجيران وقام بشراء لها سيارة، مؤكدة إنها لا أحد يعلم هذا الموضوع على الإطلاق.

وأوضحت أنَّ ملابسها مناسبة ولكل مقام مقال، إذ إنَّها عندما تظهر في التلفزيون ترتدي ملابس تليق بالتلفزيون، وكذلك في الندوات وغيرها من الحفلات.

وأشارت إلى أنَّ الصور التي أثارت ضجة هي التي وُضعت لها على أغلفة المجلات، ورغم ذلك لا ترى فيها أي شيء مخل، موضحة أنَّه هناك صفحة على موقع "إنستجرام" تُسمى "عشاق أقدام ياسمين الخطيب" يقوم القائمون عليها بعمل "كلوز" على صور قدميها ونشرها على هذه الصفحة.