صور.. سفير بريطانيا بالسودان يؤمّ المصلين أمام منزله

وكالات
قام سفير المملكة المتحدة لدى السودان، عرفان صديق، بدعوة المارة إلى مأدبة إفطار أقامها أمام منزله في الخرطوم.
ونشر الحساب الرسمي لسفارة المملكة المتحدة في الخرطوم على موقع "تويتر" مجموعة صور للسفير مع ضيوفه من مواطني السودان. ومن بين الصور أيضا، تلك التي تظهر السفير وهو يصلي مع ضيوفه كإمام.
بعد الافطار تقدم السفير عرفان وصلّى الحضور صلاة المغرب في جماعة.— UK in Sudan ???? (@UKinSudan) May 25, 2019
2/2#رمضان_كريم pic.twitter.com/bXCMQynsKD
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