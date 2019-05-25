نقل فنان شهير للعناية المركزة في حالة حرجة

25 مايو 2019 - 09:55 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان السعودي الشهير خالد سامي، وهو على سرير العناية المركزة بأحد مستشفيات جدة.

ولم تتضح أسباب أو ملابسات دخول الفنان إلى المستشفى حتى الآن، إلا أن مغردون ومشاهير تناقلوا الصورة وتفاعلوا معها، سائلين الله أن يتم له الشفاء العاجل.

والفنان خالد سامي ولد بمدينة بريدة، انطلق في أواخر السبعينات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون بعدما تعرف على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سشيه للجمعية كممثل مسرحي، وهي كانت بدايته.

وعرف الجمهور الفنان من برنامج أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعًا منفردًا، عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع اتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

ونشر راشد العقل، معد برنامج “UFM ” والذي يعمل بقناة “روتانا خليجية”، صورة الفنان خالد سامي، وعلق عليها قائلًا: “الفنان خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة لاتحرموه من دعواتكم”.