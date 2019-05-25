  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:30 م
بحث متقدم
شعار جماعة الإخوان

مصير «الإخوان» في السودان بعد تعهد «البرهان» بتسليمهم لمصر

الراقي الشرعي المعروف باسم مصعب التوزي

السجن 7 سنوات لراقٍ شرعي مارس الجنس مع فتاة

السعودية

بدءًا من اليوم.. 3 أفعال تجنبها في السعودية

القاهرة

تغييرات جوية مفاجئة

السفير البريطانى بالسودان

صور.. سفير بريطانيا بالسودان يؤمّ المصلين أمام منزله

السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني

رئيس "عسكري السودان" يتعهد للسيسي بتسليم المطلوبين أمنيًا

محمد صلاح وراموس

مدافع توتنهام يهدد «صلاح» بتكرار واقعة «راموس»

خالد يوسف وياسمين الخطيب

تصريح صادم من ياسمين الخطيب عن خالد يوسف

الملك سلمان

الملك سلمان يعتكف العشر الأواخر بجوار البيت الحرام

فاروق

«عيسي»: الزمالك ليس ناديًا إنجليزيًا.. و«فاروق» كان أهلاويًا

نقل فنان شهير للعناية المركزة في حالة حرجة

الصفحة الأخيرة

خالد سامي
خالد سامي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رسالة مبكية من نجل" محمد نجم".. تعرف عليها

#

نقل فنان كبير للمستشفى في حالة خطرة .. ومنير مكرم يطلب الدعاء له

#

تدهور حالة بوتفليقة الصحية في جنيف

#

"حساسين" معلقًا على بيع بيراميدز: "أنا زعلان"

المستشفى

فنان شهير

خالد سامي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان السعودي الشهير خالد سامي، وهو على سرير العناية المركزة بأحد مستشفيات جدة.

ولم تتضح أسباب أو ملابسات دخول الفنان إلى المستشفى حتى الآن، إلا أن مغردون ومشاهير تناقلوا الصورة وتفاعلوا معها، سائلين الله أن يتم له الشفاء العاجل.

والفنان خالد سامي ولد بمدينة بريدة، انطلق في أواخر السبعينات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون بعدما تعرف على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سشيه للجمعية كممثل مسرحي، وهي كانت بدايته.

وعرف الجمهور الفنان من برنامج أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعًا منفردًا، عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع اتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

ونشر راشد العقل، معد برنامج “UFM ” والذي يعمل بقناة “روتانا خليجية”، صورة الفنان خالد سامي، وعلق عليها قائلًا: “الفنان خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة لاتحرموه من دعواتكم”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عشرات الآلاف يتظاهرون ضد "حصانة نتنياهو"
» شاهد.. فالنسيا بطلًا لكأس إسبانيا على حساب برشلونة
» "هواوي" تتلقى ضربة جديدة موجعة
» «جروس»: واثق من تتويج الزمالك باللقب الإفريقي
» مصري يلقى مصرعه في الكويت
» صورة.. ظهور جديد لـ«صلاح» قبل نهائي أبطال أوروبا
» شيخ الأزهر: القوامة لا تعنى التسلط
» «عيسي»: الزمالك ليس ناديًا إنجليزيًا.. و«فاروق» كان أهلاويًا
» رئيس جامعة بني سويف يرد على النائبة الكويتية صفاء الهاشم
» للمرة الـ19.. بايرن ميونخ بطلًا لكأس ألمانيا
» 3 دول خليجية ترفض خوض الحرب المرتقبة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان