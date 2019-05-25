  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:28 م
بحث متقدم
شعار جماعة الإخوان

مصير «الإخوان» في السودان بعد تعهد «البرهان» بتسليمهم لمصر

الراقي الشرعي المعروف باسم مصعب التوزي

السجن 7 سنوات لراقٍ شرعي مارس الجنس مع فتاة

السعودية

بدءًا من اليوم.. 3 أفعال تجنبها في السعودية

القاهرة

تغييرات جوية مفاجئة

السفير البريطانى بالسودان

صور.. سفير بريطانيا بالسودان يؤمّ المصلين أمام منزله

السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني

رئيس "عسكري السودان" يتعهد للسيسي بتسليم المطلوبين أمنيًا

محمد صلاح وراموس

مدافع توتنهام يهدد «صلاح» بتكرار واقعة «راموس»

خالد يوسف وياسمين الخطيب

تصريح صادم من ياسمين الخطيب عن خالد يوسف

الملك سلمان

الملك سلمان يعتكف العشر الأواخر بجوار البيت الحرام

فاروق

«عيسي»: الزمالك ليس ناديًا إنجليزيًا.. و«فاروق» كان أهلاويًا

السجن 7 سنوات لراقٍ شرعي مارس الجنس مع فتاة

عرب وعالم

الراقي الشرعي المعروف باسم مصعب التوزي
الراقي الشرعي المعروف باسم مصعب التوزي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

اتهام أكبر قاض في الهند بممارسة الجنس مع فتاة بالقوة

#

وفاة فتاة مغربية بعد ممارسة الجنس مع رئيس وزراء إيطاليا السابق

#

ترامب يدرس الاحتمالات المختلفة بشأن التجارة مع الصين

#

شاهد أول ظهور لشاب بعد تحوله لفتاة ويطلب من ريهام سعيد طلب غريب

اغتصاب

الجنس

المغرب،

فتاة

الراقي الشرعي المعروف باسم مصعب التوزي

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمغرب، حكمها على الراقي الشرعي المعروف باسم مصعب التوزي، حيث تقرر سجنه لسبع سنوات نافذة ودفعه غرامة مالية قدرها 80 ألف درهم.

وحسب مصادر موثوقة لموقع "le360 " المغربي، فقد شهدت الجلسة مواجهة مباشرة بين الضحية والجاني، حيث كشفت الفتاة أن الراقي مصعب اغتصبها بعدما فقدت وعيها داخل القاعة التي تجري فيها حصص الرقية الشرعية، لتتفاجأ بعد استعادتها لوعيها بوجود مني على جسدها، الأمر الذي أكدته الشواهد الطبية التي أدلت بها للسلطات المختصة.

وتعود هذه الواقعة إلى مارس من عام 2018، حين تقدمت إحدى زبونات "الراقي مصعب" بشكاية إلى مصالح الأمن بالدار البيضاء تتهمه فيها باغتصابها واستغلالها جنسيا، أثناء إجراء حصص "الرقية الشرعية"، ليتم اعتقال المشتكى به وتقديمه أمام العدالة التي قالت كلمتها في القضية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عشرات الآلاف يتظاهرون ضد "حصانة نتنياهو"
» شاهد.. فالنسيا بطلًا لكأس إسبانيا على حساب برشلونة
» "هواوي" تتلقى ضربة جديدة موجعة
» «جروس»: واثق من تتويج الزمالك باللقب الإفريقي
» مصري يلقى مصرعه في الكويت
» صورة.. ظهور جديد لـ«صلاح» قبل نهائي أبطال أوروبا
» شيخ الأزهر: القوامة لا تعنى التسلط
» «عيسي»: الزمالك ليس ناديًا إنجليزيًا.. و«فاروق» كان أهلاويًا
» رئيس جامعة بني سويف يرد على النائبة الكويتية صفاء الهاشم
» للمرة الـ19.. بايرن ميونخ بطلًا لكأس ألمانيا
» 3 دول خليجية ترفض خوض الحرب المرتقبة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان