قرار سعودي بشأن المسجد الحرام

25 مايو 2019 - 11:39 م

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الخدمية في "المسجد الحرام" بمدينة مكة المكرمة السعودية عن خطوة جديدة من شأنها التسهيل على المعتمرين والحجاج من رواد المسجد.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام ممثلة بإدارة الأبواب، "بفتح (74) باباً إضافية ليصل عددها إلى (170) بابًا مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية دخولهم وخروجهم وتنظيم الحشود وتخفيف الازدحام على الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام".

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري أن "الإدارة العامة للشؤون الخدمية تعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات ليتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة".

وأكد أن "فتح هذه الأبواب يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها الإدارة لتسهيل عملية دخول وخروج المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام".

من جهته أوضح مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن إدارة الأبواب وظفت أكثر من(825) موظفا يعملون على هذه الأبواب على مدار الساعة، من أجل تسهيل حركة وانسيابية دخول وخروج المصلين والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام، ومنع إدخال الأطعمة والأشربة أو المفروشات والحقائب الكبيرة إليه، مشيراً إلى تخصيص (35) بابًا لذوي الاحتياجات الخاصة منها: "باب الملك عبدالعزيز رقم (1)، وباب أجياد رقم (2)، وباب إسماعيل رقم (3)، وباب الصفا، وباب بدروم السلام رقم (19) وعددها (5)، وباب المروة رقم (25)، وباب العباس رقم (29)".

ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد الحرام.