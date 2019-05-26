» الحوثيون يعلنون السيطرة على 3 مواقع بالسعودية

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قالت جماعة "الحوثيين"، اليوم السبت، إنها سيطرت على مواقع كانت تتمركز فيها قوات يمنية في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عمليات هجومية استهدفت مواقع في الشبكة وقبالة السديس في نجران، تمكنت خلالها من السيطرة على ثلاثة منها.

وأضافت أن عدداً من القتلى سقطوا في صفوف العسكريين اليمنيين جراء تلك العمليات، بينهم قائد كتيبة.

وفي قطاع جيزان، أصيب أربعة جنود من القوات السودانية المشاركة ضمن عمليات التحالف العربي، بعملية إغارة شنها مقاتلو "أنصار الله" على مواقع شرق الدود، حسب "المسيرة".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم السبت، تقدمها في مواجهات مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"على"تويتر" إن الجماعة نفذت عملية هجومية على مواقع للجيش في جبهة قانية شمال البيضاء.

وأضاف أن العملية انتهت بسيطرة "أنصار الله" على موقعين، مشيرا إلى تكبيد الجيش خسائر في الأرواح.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.


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