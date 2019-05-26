خالد يوسف يقيم دعوى قضائية ضد بسمة وهبة وياسمين الخطيب

أعلن المخرج السينمائي خالد يوسف تحريك دعوى قضائية يختصم فيها كلًا من: قناة «القاهرة والناس» وبرنامج «شيخ الحارة» ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة وضيفة آخر حلقاته، الكاتبة ياسمين الخطيب، بدعوى «الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به».



كتب «يوسف»، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، مساء السبت، قائلًا: «لم يكن لدى مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الاخيرة التي كالت لي كم هائل من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني».