» السعودية.. "الأمير النائم" يحرك رأسه لأول مرة منذ 14 عاما

26 مايو 2019 - 01:40 ص

حرَّك الأمير السعودي وليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم" رأسه لأول مرة منذ دخوله في غيبوبة قبل 14 عامًا إثر حادث في العاصمة البريطانية لندن.



جاء ذلك وفق ما نقله شقيقه محمد، والأميرة ريم بنت طلال، شقيقة الملياردير السعودي الوليد بن طلال، عبر مقطعين مصورين على حسابهما بموقع "تويتر"، السبت.



وعلقت الأميرة ريم قائلة "الحافظ القادر الرحمن الرحيم، الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين".



فيما قال "محمد" شقيق "الأمير النائم": "ركزوا على تحريك الوليد لرأسه من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين هذه رابع مرة اليوم".



والأمير النائم "وليد" هو نجل خالد بن طلال بن عبد العزيز، من الأسرة الحاكمة بالسعودية، كان قد تعرض لحادث سير في لندن عام 2005، حين كان عمره 16 عامًا.

