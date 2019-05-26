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إسرائيل تعيد توسيع منطقة الصيد البحري في غزة إلى 15 ميلا

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إصابة صياد في بحر غزة برصاص الاحتلال
إصابة صياد في بحر غزة برصاص الاحتلال

المصريون ووكالات

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إسرائيل تزيد مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلًا

أعلنت إسرائيل، مساء السبت، إعادة توسيع منطقة الصيد في بحر قطاع غزة إلى مسافة 15 ميلا، بعد أن قلصتها الأربعاء الماضي، إلى عشرة أميال.
وقال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، في بيان، إنه "تقرر توسيع مساحة صيد الأسماك في قطاع غزة حتى 15 ميلا بحريا بدءا من الأحد".
وأضاف أن "هذه الخطوة هي جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الوضع الإنساني في غزة، انطلاقا من السياسة التي تفرق بين الإرهاب والسكان غير الضالعين فيه".
ومنذ 13 عاما، تفرض إسرائيل، حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة؛ مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.
وتابع "أبوركن" أن "تطبيق هذه الخطوة مشروط باحترام صيادي الأسماك في غزة لما تم الاتفاق عليه، بعدم خرق المساحة التي تم تحديدها.. وكل خرق ستتم متابعته بالشكل الملائم من قبل قوات الأمن".
والأربعاء الماضي، قررت إسرائيل، تقليص مساحة الصيد البحري في غزة من 15 ميلا إلى عشرة أميال؛ بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.
ويطلق محتجون فلسطينيون تلك البالونات نحو مستوطنات قريبة ردا على اعتداءات عسكرية وحصار إسرائيلي مستمر لغزة، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.
ومن حين لآخر، يسمح الجيش الإسرائيلي بالصيد لمسافات متفاوتة، لكنه عادة ما يرتكب انتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين. -

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