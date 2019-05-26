الجامبي جاساما حكمًا لإياب نهائي أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، السبت، تولي الجامبي بكاري جاساما مسؤولية تحكيم إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.
ويستضيف الترجي على ملعبه ووسط جمهوره يوم الجمعة المقبل نظيره الوداد في إياب البطولة القارية.
ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الانترنت، "يتولى بكاري جاساما مسؤولية تحكيم إياب نهائي دوري الأبطال، على أن يساعده السنغالي جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا، وسيكون الحكم الرابع البوتسواني جوشيا بوندو".
وأضاف البيان " الحكم الزامبي جاني سيكازوي، سيكون على رأس الفريق المكلف بتقنية الفيديو في تلك المباراة".
يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.