تطورات خطيرة بأزمة بسمة وهبة و"القاهرة والناس"

تقدمت الإعلامية بسمة وهبة باستقالتها من قناة "القاهرة والناس" وذلك في أعقابعرض حلقة ياسمين الخطيب في برنامج "شيخ الحارة".
وجاء سبب استقالة بسمة وهبة من القناة هو اعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ماحدث بينهما، ومع عرضها نشب خلافا بين بسمة وبين إدارة القناة، حسب موقع صحيفة "المصري اليوم".
وكانت تصريحات ياسمين الخطيب حول فترة زواجها من المخرج خالد يوسف أثارت ضيقه وقرر مقاضاتها هي والبرنامج ومقدمته بسمة وهبة وقناة "القاهرة والناس" العارضة للبرنامج.