» "الإعلاميين" تقرر وقف بسمة وهبة بسبب "شيخ الحارة"

26 مايو 2019 - 02:50 ص

قررت نقابة الإعلاميين وقف الإعلامية بسمة وهبة عن العمل بعد حلقة برنامجها «شيخ الحارة» مع الممثل ماجد المصري التي حملت بعض «المخالفات والإساءات».

