» الأعلى للإعلام يحقق مع "شيخ الحارة" بسبب الإساءة للأفارقة

26 مايو 2019 - 03:20 ص

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

