فتاة تخطف شابا وتصوره عاريا بالقليوبية .. والسبب صادم

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فتاة تخطف شابا

تمكن ضباط بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض اختفاء شاب عمره 23 سنة حيث تبين أن فتاة حرضت 6 أشخاص على اختطافه وتصويره عاريا لإجباره على الزواج منها .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهلية طالب جامعي يدعي"ا"23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، مقيم دائرة القسم، بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.

وبينت التحريات التي قادها يحيى راضي - رئيس مباحث المديرية - بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أن الشاب المختطف تربطه علاقة عاطفية بفتاة تقيم بمحافظة الجيزة ، وأنه وعدها بالزواج لكنه تراجع بحجة رفض أهله لهذه الزيجة ، فما كان منها سوى أن اتفقت مع 6 أشخاص لخطفه وتصويره عاريا وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة ، لحمله على الزواج منها .

وتحركت قوة أمنية إلى مكان اختطاف شاب وجرى تحريره والقبض على 4 من المتهمين ، وجاري ضبط بقية المتهمين.

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