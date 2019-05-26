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الجندى: هذه الفريضة أخطر من ترك الصلاة

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أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحض على إطعام الفقراء، فريضة غابت على 90 % من المسلمين، وتركها كبيرة من الكبائر وعدم فعلها ينزع البركة ويسبب انتشار الأمراض والكوارث.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "الحض هو إعلان أن فيه فقراء هنا، لأن الأغنياء ممكن ميعرفوش الفقراء، وأحيانا يكون إعلان الصدقة فى العلانية حتى نعرف الناس أن هذا الفقير يحتاج"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ".

 وتابع الجندي: "ممكن تقول لصديقك أو جارك خلى بالك فلان ده ظروفه تعبانة لو تقدر تساعده، وهذا هو فريضة الحض على إطعام الفقراء ومساعدته، وهذا أخطر من ترك الصلاة، ومن ضمن المكذبين بالدين".

 شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=QcXCFWLtiRM

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