الموعد والقنوات الناقلة للزمالك ونهضة بركان

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الدولار اليوم

يستضيف نادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في العاشرة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب.  

وتُذاع المباراة على قنوات تايم سبورت، وbeIN SPORTS HD 1 ،beIN SPORTS HD 3 FR .

يحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.


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