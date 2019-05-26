"الخطيب" تنشر رسائل تهديد بعد تصريحاتها بـ"شيخ الحارة"

كشفت الكتابة ياسمين الخطيب، عن تلقيها مكالمات ورسائل تهديد من فرنسا، عقب إذاعة حلقتها ببرنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية القاهرة و الناس .وكتبت ياسمين الخطيب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا".وأضافت: "منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل". وكانت ياسمين الخطيب، عبّرت عن غضبها خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وأن زواجها من المخرج خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها.وأكدت أنها مرحلة من حياتها لا تعتز أو تتشرف بها، لافتة إلى أنها أغلقت هذه الصفحة منذ عامين وواصلت حياتها.شاهد الصور..