  • الأحد 26 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:06 ص
بحث متقدم
ياسمين الخطيب

"الخطيب" تنشر رسائل تهديد بعد تصريحاتها بـ"شيخ الحارة"

طائرة مسيرة

هجوم جديد على السعودية يستهدف مطار جازان

بسمة وهبة

بسمة وهبة تضع "القاهرة والناس" في مأزق

الدكتورة آمنة نصير

آمنة نصير:" ليلة القدر بالاحساس"

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك ونهضة بركان

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

كلوب وصلاح

هكذا تحدث أجيري عن مستقبل صلاح بعد أزمته مع "كلوب"

الخطيب

عضو سابق بمجلس الزمالك يسخر من الأهلي: أبو (5) مطلع بيان

خطف عامل

فتاة تخطف شابا وتصوره عاريا بالقليوبية .. والسبب صادم

شوبير

نبوءة من شوبير عن حدث جلل سيحدث في كرة القدم المصرية

الإسماعيلى يطير إلى الغردقة لمواجهة الجونة

الرياضة

الإسماعيلي
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

جمعية مغربية تدعو إلى "اليقظة" لمواجهة "الصهيونية"

#

بعثة الإسماعيلى تصل إلى الجزائر

#

الأهلى يطير إلى الغردقة.. صباح اليوم

#

بلجيكا تدعو إلى حوار سياسي في فنزويلا لإنهاء الأزمة

يتجه فريق الاسماعيلى، إلى الغردقة في السادسة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.

ووافق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلي، المشرف على قطاع الكرة على السفر بالطيران للغردقة فى ظل شعور اللاعبين بالإرهاق، نظرًا لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر برًا إلى مدينة الجونة.

ويتطلع مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء التى تكفل استمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيا لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خلال ساعات.. الحكم فى وقف برنامج رامز جلال
» تصفع زوجها 50 صفعة.. لن تتخيل السبب
» «الجبلاية» تفتح القيد للأندية نهاية يوليو المقبل
» خاتم وهاتف يكشفان عن علاقة غير شرعية وجريمة قتل بالهرم
» نقل رجاء الجداوي للمستشفى .. ونهال عنبر تكشف حالتها الصحية
» بيراميدز يسخر من الأهلي: عايزين تلاعبونا طبعًا عشان عبدالله غايب
» فنان شهير: أرفض ظهور زوجتي بالإعلام ولن أقبل بغناء ابنتي
» خطة مدرب نهضة بركان الذكية لخطف الزمالك .. "الأهلي" كلمة السر
» فنان شهير: لهذه الأسباب اشتريت "حمار" و وضعته بمنزلي
» الأعلى للإعلام يحقق مع "شيخ الحارة" بسبب الإساءة للأفارقة
» "الإعلاميين" تقرر وقف بسمة وهبة بسبب "شيخ الحارة"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان