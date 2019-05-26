القبض على قيادي كبير بـ"داعش"

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متابعات - أمينة عبد العال

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تمكنت الداخلية العراقية من القبض على قيادى مسئول بخلية "داعش" الإرهابية، كان يختبئ في محافظة الأنبار غربي العراق، جاء ذلك حسب بيان خلية الإعلام الأمني العراقي.

وجاء في بيان الخلية، أن "قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على مسئول ما يسمى "خلية بيت المال" التابعة لعصابات داعش الإرهابية"، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز".

وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد متابعة مستمرة في قضاء عنه بالأنبار".

وتعلن القوات الأمنية العراقية كل فترة عن اعتقال قادة وعناصر بارزة في تنظيم "داعش" في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت أنها تمكنت من اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" في الجانب الأيسر من مدينة الموصل في محافظة نينوى، بحسب موقع قناة "البغدادية" العراقية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة القى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى (بالحسبة) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل".


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