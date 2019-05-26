رد ناري لزوجة خالد يوسف على تصريحات "الخطيب"

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ياسمين الخطيب

شيخ الحارة

شاليمار شربتلي

علقت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، على تصريحات ياسمين الخطيب في برنامج "شيخ الحارة" بشأن فترة زواجها من المخرج خالد يوسف التي وصفتها باللعنة ولا تتشرف بها على الإطلاق، إذ قالت: "القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي".

وعقب انتهاء البرنامج مباشرة، نشرت "شربتلي" صورتها مع زوجها خالد يوسف عبر حسابها على Facebook ، وعلقت عليها "القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي".

كانت تحدثت ياسمين الخطيب عن فترة زواجها من المخرج خالد يوسف اثناء تواجدها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة، وقالت "زواجي من خالد يوسف كان لعنة تطاردني، ولا أعتز بهذه الفترة، ولست متشرفة بها على الإطلاق"

وتابعت: "لست (خطافة رجال) لزواجي من خالد يوسف أثناء زواجه من أخرى، كنت على علم أنهما منفصلان وقتها، نعم خُدعت وقتها، كان يسافر من فترة لأخرى لفرنسا وقتها بحجة أنه يزور ابنته من زوجته المتواجدة هناك".

ومن جانبه، أكد المخرج خالد يوسف أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" ومقدمة البرنامج بسمة وهبة وضيفتها ياسمين الخطيب، وكلف المحامي الخاص به برفع دعوى قضائية ضدهم.







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‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية علي قناة #القاهرةوالناس وبرنامج #شيخ_الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم ‎هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته علي الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير #خالد_يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الاخيرة التي كالت لي كم هائل من الاساءة والتشهير وسرد اكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وام بنتي ‎وكلفت المحامي ايضا برفع قضايا علي كل من روج عني اكاذيب طوال الفترة الماضية متعمدا التشهير بما فيها المواقع الصحفية واصحاب قنوات اليوتيوب الذين يألفون الاساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الاساليب المنحطة ‎فعشق الترند والشهرة ليس علي جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات ‎وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي وكل اصحاب الفيديوهات المنشورة والذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الامور ويروجون لاشاعات من وحي خيالهم سأرد علي الجميع بالقانون لاني لدي امل ان يكون لدينا #دولة_قانون. #khaledyoussef

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