كواليس مران الأهلى استعدادًا لـ «ذئاب الجبل»

26 مايو 2019 - 10:13 ص

أدى النادى الأهلي مرانه مساء أمس على ملعب التتش، تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وبدأ المران بجانب بدني للاعبين تحت قيادة أليخاندرو مخطط الأحمال، فيما قاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى، تدريبات منفردة للحراس شارك فيها شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

ومن جانبه واصل مؤمن زكريا أداء برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات ضمن البرنامج الذي يخضع له في الفترة الحالية.

كما أدى أيمن أشرف، تدريبات تأهيلية على هامش المران، وقام بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة، ضمن البرنامج الذي يخضع له اللاعب في الفترة الحالية.