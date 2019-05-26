المغامسي: الطور ليس أفضل الجبال على الإطلاق

في أول أيام العشرة الأواخر من شهر رمضان، بدأ الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، بشرح قصة جبل الطور وتفسير عدد من آيات سورة الطور ومعانيها.

وأوضح "المغامسي" في حلقة أمس السبت من برنامج "منابر النور" المذاع عبر فضائية MBC 1، أن سورة الطور هي سورة مكية، بدأها الله عز وجل بالقسم ”والطور”، لافتًا إلى أن الطور في اللغة يُطلق على أي جبل نُبت فيه الشجر، ولكن المراد هنا طور معين وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده النبي موسى عليه السلام.

كما أشار إلى أن الجبال ترمز على شيء عظيم وتدل على العظمة في الخلق، ويرى بعض العلماء أن “جبل الطور” هو أعظم الجبال؛ إذ كلم الله عنده نبيه موسى.



وتابع في حديثه: إن جبل الطور أفضل الجبال عند أكثر العلماء، وإن استشي البعض جبل حراء في مكة، لأن النبي كان يتحنث فيه ونزل عليه الوحي في غار حراء.

وشرح "المغامسي" خلال البرنامج بعض آيات سورة الطور، منها آية ” كِتَابٍ مَسْطُورٍ* فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ” ، وآية ” وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ” التي استشهد في تفسيرخا بقصة عبدالله بن جدعان.