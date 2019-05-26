معركة الدعاء المستجاب بين داعية سعودي ومخابراتي قطري

26 مايو 2019 - 10:23 ص

وقعت مشادة كلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بين العميد المتقاعد شاهين السليطى بالمخابرات القطرية والداعية السعودي نايف العساكر.

وبدأت المعركة عندما صرح العساكر قائلاً: "من أمام الكعبة وبين الركن والمقام، أسأل الله أن ينتقم من تميم بن حمد ويعجل بعذابه وزواله، اللهم إنه كان سببا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا بأسك الذي لايرد عن القوم الظالمين".

فرد عليه العميد المتقاعد قائلاً: "اللهم انتقم من السفيه نايف العساكر الذي دعا على قطر أميراً وشعباً.

اللهم اسقم جسده وانقص أجله وخيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه وصيّر كيده في ضلال وماله وصحته الى زوال وعافيته الى شر مآل".

كما نشرالداعية السعودى على الفور تدوينة عبر تويتر قائلا: "قال الفقيه ابن بطال رحمه الله: "ودعاء الظالم لا يستجاب فيمن دعا عليه" أنا قايلكم ألف مرة لا تطلع هذه الأشكال من الشبك.. فضلا رجعوه لأنه رن".