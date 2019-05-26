  • الأحد 26 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
وسيم يوسف

تفاصيل مثيرة يكشفها وسيم يوسف عن "المديفر"

ارشيف

خبر سار للموظفين بشأن إجازة عيد الفطر

عبود الزمر

الزمر يكشف مفاجأة عن رفض والده شراء التليفزيون

حالمنائى

بسبب زوجة الرسول.. أمر جديد لخامنئي داخل البرلمان

الجزائر

الحشود بالجزائر تهتف "خالتي عزيزة".. لهذا السبب

كحك العيد

"كحك العيد" بالتقسيط لمواجهة الغلاء

جروس

مفاجآت بتشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

الإعلامية بسمة وهبة

أول تعليق لـ"بسمة وهبة".. بعد قرار وقفها

داعش

داعش يلاحق فنانًا شهيرًا بسبب زوجته

خالد يوسف

رد ناري لزوجة خالد يوسف على تصريحات "الخطيب"

معركة الدعاء المستجاب بين داعية سعودي ومخابراتي قطري

الصفحة الأخيرة

نايف
نايف

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

داعية سعودي: أكثر الأعمال ثوابًا مقاطعة "قطر"

#

معركة سلفية – سلفية بين أنصار «برهامي» و«رسلان»

#

تفاصيل معركة جوية بين طائرات سعودية وإيرانية

#

داعية سعودي: الملك سلمان فاق نابليون

وقعت مشادة كلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بين العميد المتقاعد شاهين السليطى بالمخابرات القطرية والداعية السعودي نايف العساكر.

وبدأت المعركة عندما صرح العساكر قائلاً: "من أمام الكعبة وبين الركن والمقام، أسأل الله أن ينتقم من تميم بن حمد ويعجل بعذابه وزواله، اللهم إنه كان سببا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا بأسك الذي لايرد عن القوم الظالمين".

فرد عليه العميد المتقاعد قائلاً: "اللهم انتقم من السفيه نايف العساكر الذي دعا على قطر أميراً وشعباً.

اللهم اسقم جسده وانقص أجله وخيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه وصيّر كيده في ضلال وماله وصحته الى زوال وعافيته الى شر مآل".

كما نشرالداعية السعودى على الفور تدوينة عبر تويتر قائلا: "قال الفقيه ابن بطال رحمه الله: "ودعاء الظالم لا يستجاب فيمن دعا عليه" أنا قايلكم ألف مرة لا تطلع هذه الأشكال من الشبك.. فضلا رجعوه لأنه رن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جديد ضد فتاة خطفت طالبًا لإجباره على الزواج منها
» واشنطن: سريعًا سيكون الرد على "الأسد"
» تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط "برج العرب"
» مفاجآت في حالة الطقس الأيام المقبلة
» عائلة مسيحية احترفت صناعة الحلوى في رمضان
» فى حالة واحدة فقط.. تخرج زكاة الفطر بعد الصلاة
» عودة مفاجئة لـ"عرمان" والمجلس العسكري يتعهد بعدم المساس به
» مقتل ستة أشخاص في تحطم طائرة عسكرية
» الطباخ الشهير بوراك يعرض الزواج على فنانة شهيرة داخل مطعم
» بعد احتفال جوجل بالذكري الـ65 ..هذه قصة «سفينة خوفو»
» أحمد عمر هاشم: سماع خطبة الجمعة في التلفاز جائز

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان