18 لاعبًا بقائمة المصري استعدادًا لعبور "الداخلية"

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الداخلية غدًا الاثنين، في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري.

واللاعبون المختارون هم..

حراسة المرمى.. أحمد مسعود ومحمد شحاتة.

الدفاع.. إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، مصطفى طيارة، عمر كمال عبد الواحد، عبد الناصر دي ماريا.

الوسط.. عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيد سينبوري، محمد جابر، أحمد ياسر، محمد عبد اللطيف جريندو، الناشئ أيمن ندا.

الهجوم.. حسين رجب، أوستن أموتو، محمود وادي.

في المقابل، يغيب الثنائي إسلام عيسى وكريم العراقي بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة الإنتاج الحربي.


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