» مقتل ستة أشخاص في تحطم طائرة عسكرية

26 مايو 2019 - 10:33 ص

أعلنت البحرية المكسيكية، عن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات في وسط المكسيك يوم الجمعة الماضى ، ما أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من خمسة جنود من البحرية فضلا عن مفتش من الهيئة الوطنية للغابات.

وأضافت أن الطائرة، وهي من طراز إم آي-17، سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمالي مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو حيث كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك.

ولم تتضح بعد أسباب التحطم وذكر بيان للبحرية أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة أمس السبت بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووقف مسؤولون بينهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دقيقة حداد على أرواح أفراد الطاقم بعد إعلان نبأ التحطم.