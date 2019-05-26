الحشود بالجزائر تهتف "خالتي عزيزة".. لهذا السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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الجزائر

احلام مستغانمي

الجمعة 14

تعرض طفل جزائري لموقف صعب بعد أن فقد والدته أثناء المظاهرات، ولم يجد المتظاهرون بدًا من أن يهتفوا "خالتي عزيزة " في محاولة للوصول إلي والدة الطفل وهو ما حدث فعلاً، وعثرت الأم علي طفلها وسط الحشود.

وشهدت مسيرة الجمعة 14 يوم أمس، العديد من المواقف المؤثرة التي تؤكد رغبة الشعب في التغيير واستكمال مسيرة الديمقراطية.

وشاركت الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، على صفحتها الرئيسية على "تويتر" تدوينة مصحوبة بفيديو لمواطن جزائري يحمل عدة لإبادة الحشرات، قائلاً: "أطارد أعداء الحراك وأرش الذباب الإلكتروني"، معلقة علي الفيديو قائلة: "شعب_الجزائر_العظيم".

يذكر أن الجزائر شهدت أمس بشعار" الجمعة 14" مسيرات حاشدة للمطالبة بالتغيير ورافضين الانتخابات  الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو والمطالبة برحيل نظام بوتفليقة، وذلك منذ 22 فبراير.


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