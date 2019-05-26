» واشنطن: سريعًا سيكون الرد على "الأسد"

26 مايو 2019 - 11:49 ص

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ هناك "مؤشرات" على أنّ نظام الرئيس السوري بشار الأسد شنّ صباح اليوم هجومًا كيميائيًا في شمال شرق سوريا، متوعّدة إياه بردّ "سريع ومناسب" إذا تأكّد ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس في بيان إنّ "هجومًا مفترضًا تمّ بغاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح 19 مايو"، مضيفاً: "نكرّر تحذيرنا، إذا استخدم نظام الأسد أسلحة كيميائية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردّون بسرعة وبشكل مناسب".