قطر فى مؤتمر البحرين بعد موافقة السعودية

أفادت مصادر مطلعة بأن قطر قد أبلغت البيت الأبيض، حضورها مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" المقرر عقده في البحرين في 25 و26 يونيو المقبل، بحسب موقع "إكسيوس" الأمريكي.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن حضور قطر لمؤتمر المنامة يعني أن الولايات المتحدة حصلت على ضوء أخضر من السعودية بشأن هذا الأمر.

واعتبر التقرير أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا لفريق السلام بالبيت الأبيض بقيادة كبير مستشاري ترمب، وصهره جاريد كوشنر، الذي يحاول إقناع أكبر عدد من الدول العربية بحضور المؤتمر".

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قالت في بيان تعليقًا على مؤتمر البحرين: "إن المعالجة الناجعة لتحديات المنطقة العربية تتطلب "صدق النوايا وتوفر الظروف الملائمة".

وأضافت في بيانها "تابعت دولة قطر دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل بحسب الإعلان".

و"ترى دولة قطر أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين، وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي".

وتابعت: "لن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكدت "أنها لن تدّخر جهدًا يمكن أن يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككلّ مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية، ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق".