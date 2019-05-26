الدخيل يغرد عن "التشيع" .. تفاصيل جديدة

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استشهد تركى الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات بما قاله العالم العراقي، على الوردي عن بدايات التشيع في إيران ودور الشاه إسماعيل في فرض "التشيع الإثنى عشري" على الإيرانيين.

جاء ذلك في تغريدة للدخيل على "تويتر"، حيث قال: "التشيع الصفوي: طبقًا للعالم العراقي الشهير على الوردي فإن مؤسس الدولة الصفوية الشاه إسماعيل هو الذي فرض التشيع الإثنى عشري على الإيرانيين قسرًا وجعله المذهب الرسمي لإيران وأمر بسب الخلفاء الثلاثة على المنابر، ومن لا يقول "بيش باد، كم ما باد" تأييدًا وطلباً للزيادة تقطع رأسه!".

وتابع "الدخيل" في تغريدة منفصلة: "التشيع الصفوي: أمر الشاه إسماعيل بتنظيم الاحتفال بذكرى مقتل الحسين، وأضاف إليه مجالس التعزية، وإدخال شهادة أن عليا ولي الله في الأذان. وهذا يعني أن عامة الإيرانيين لم يكونوا شيعة، بل اتخذ الصفويين التشيع عقيدة لمناقضة عقيدة خصومهم العثمانيين الأحناف السنة".




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