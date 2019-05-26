» عالِم مصريات يكشف مفاجأة تنشر لأول مرة عن بناء الأهرامات

26 مايو 2019 - 12:28 م

قدم الدكتور بسام الشماع، المؤرخ وعالم المصريات، مجموعة من الأدلة التي تثبت عدم تعرض العامل المصري القديم للعبودية و"السُخرة" والضرب بـ"الكرباج" خلال بناء الأهرامات.



وأكد "الشماع"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصباح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لم تكن هناك "سُخرة" في بناء الأهرامات للعامل المصري القديم، والدليل على ذلك عدم وجود صورة واحدة، أو بردية تؤكد استخدام الكرباج للضغط على العامل المصري القديم، أثناء بناء الأهرامات والمعابد.



وأضاف أن الهرم لا يمكن أن يكون نتيجة استخدام "كرباج"، فهو مشروع قومي مصري، كما أن العمال المصريين القدماء كانوا مدركين تمامًا لهندسة البناء، كما كانوا يتقاضون أجرًا مناسبًا مقابل عملهم.





