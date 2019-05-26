» بعد القاهرة.. البرهان إلى أبو ظبي

26 مايو 2019 - 12:45 م

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيتجه اليوم الأحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لموقع كوش نيوز السودانى.

وتستغرق زيارة البرهان يومًا واحدًا، وذلك بعد أن أنهى أمس زيارة إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة خارجية له حسب صحيفة آخر لحظة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القاهرة في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب.

وقال السيسي أثناء لقائه البرهان، إن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسِهم، عن طريق حوارٍ شاملٍ جامع، كما أشار إلى أن دول جوار السودان تتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني.

من جهته، أكد البرهان أن السودان يرفض أي علاقة مع دولة تُضر بمصالح مصر ودول الخليج، كما جدد البرهان التأكيد على أن السودان مستمر ضمن قوات التحالف العربي في اليمن ولا نية لانسحابه.