تفاصيل مثيرة.. هذا ما يفعله ترامب داخل الطائرة

كشف مسئولون أمريكيون عن الصعوبات التي تواجههم خلال مرافقتهم للرئيس دونالد ترامب في رحلاته إلى خارج البلاد على متن الطائرة رقم واحد.

وفي السياق، قال خمسة مسئولين سابقين وحاليين لـ شبكة "CNN " إنه عند تولي "ترامب" مقاليد الحكم في 2017، كانوا يتطلعون لمرافقته في الزيارات الخارجية، لكن بعضهم الآن يفعلون كل ما بوسعهم لتفادي ذلك، حتى أن أحدهم اعتبر أن من يسافر مع ترامب في طائرة واحدة، "كمن يقع رهينة".

وأوضح المسئولون أن السفر على متن الطائرة رقم واحد أسوأ من الزيارات المنهكة إلى البيت الأبيض التي تدوم ساعات، مشيرين إلى أن هذه الرحلات التي قد تستغرق 20 ساعة تعمها حالة من الفوضى.

وأشار المسئولون إلى أن ترامب يمضي هذه الرحلات في مقدمة الطائرة، بدلا من الاستراحة في غرفة خاصة بالنوم بمؤخرتها، قائلين إن الرئيس لا يفعل على متن الطائرة إلا أربعة أمور، وهي تناول الطعام ومشاهدة التلفزيون وقراءة الصحف والتحدث مع المقربين منه وإجراء الاتصالات بالأصدقاء والحلفاء عند دخول الطائرة المجالات الجوية الأجنبية.

وأكد المسئولون أن ترامب يتابع على مدى ساعات قناة "فوكس نيوز" وعندما يظهر على الشاشة عنوان لا يرضيه، يعرف جميع المقربين منه أن الوقت حان لـ"ربط أحزمة الأمان"، بسبب ردود أفعاله الغاضبة.

وذكر أحد المسئولين أن ترامب في هذه الحالات يأمر بـ"فعل شيء" لإصلاح الوضع، حتى لو حلقت الطائرة هذه اللحظة فوق المحيط الأطلسي.

كما أن ترامب يعاني من اضطرابات في النوم، ولا يستغرق نومه حتى في البيت الأبيض أكثر من أربع أو خمس ساعات، لكن في الطائرة لا ينام إطلاقا.

ويستدعي ترامب أثناء الرحلات الليلية مسؤوليه حتى إذا ناموا، كي يبحث معهم عناوين صحافية وجدول لقاءاته وأخبارا رياضية والشائعات.