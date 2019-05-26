  • الأحد 26 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:38 م
بحث متقدم
مصطفي الفقي

الفقي لـ"بسمة وهبة": كلامي مبيريحش الحكام

عمر البشير

خطط البشير لفض المظاهرات باستخدام" المثليين"

ترامب

تفاصيل مثيرة.. هذا ما يفعله ترامب داخل الطائرة

ترامب وطهران

الرقم صادم.. تكلفة الحرب في الخليج

ارشيبف

الدخيل يغرد عن "التشيع" .. تفاصيل جديدة

رامز جلال

صدمة جديدة لرئيس نادى الزمالك

علي جمعة

"جمعة" عن تحريم زواج المسلمة من غير المسلم: "هو كده"

ظريف

ظريف يكشف مفاجأة عن اتفاقية مع دول الخليج

صورة الخبر

قطر فى مؤتمر البحرين بعد موافقة السعودية

وسيم يوسف

تفاصيل مثيرة يكشفها وسيم يوسف عن "المديفر"

وثائق مسربة تكشف..

خطط البشير لفض المظاهرات باستخدام" المثليين"

عرب وعالم

عمر البشير
عمر البشير

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

دولة أسيوية تقر قانونا يسمح بزواج المثليين

#

محتجون يصدون محاولات لفض اعتصامهم بالسودان

#

السودان.. تجدد المظاهرات المطالبة بتنحي البشير

#

المشكله الاقتصادية لن تحل بالنهب والتخريب بل بالصندوق

كشفت وثائق مسربة إستراتيجية عمر البشير الرئيس المخلوع، لفض المظاهرات، ودور روسيا  في فض المظاهرات.

وأشارت الوثائق المسربة إلي الإستراتيجية التي انتهجها الرئيس السوداني السابق، عمر البشير ضد المظاهرات في بلاده ودور شركة روسية مرتبطة برجل أعمال مقرب من الكرملين يدعى يوفجيني بريغوزين الذي يُلقب بـ”طباخ بوتين” وفقا لشبكةCNN .

شركة تعدين

الشركة المعنية تدعى “M-invest ” ولها مكتب في الخرطوم، ومدرجة تحت قطاع التعدين، إلا أن نشاطاتها تعدت فقط في مجال المناجم، حيث تظهر الوثائق أن الشركة وضعت خططا لقمع هذه المظاهرات، وفي إحدى الوثائق كانت الخطة تبدأ بإشاعة مزاعم أن المتظاهرين يهاجمون المساجد والمستشفيات، وتشكيل صورة أن المظاهرات “معادية للإسلام والعادات والقيم” عبر زرع أعلام “المثلية الجنسية” وسط المظاهرات.

تحسين صورة الحكومة

وفي وثيقة أخرى، اقترحت الشركة على الحكومة السودانية “تمثيل حوار مع المعارضة والمتظاهرين في سبيل كسب قادة المعارضة وفصلهم عن المتظاهرين”، بالإضافة على تحسين صورة الحكومة وجعلها تظهر بمظهر جيد عبر “توزيع مجاني للخبز والطحين والحبوب والأغذية”.

إشاعة معلومات كاذبة

وتضمنت الإستراتيجية وفقا للوثائق إشاعة معلومات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلقاء اللوم على إسرائيل وأنها تدعم المتظاهرين بالإضافة إلى تنفيذ إعدامات في ساحات عامة ضد “سارقين” لجعلهم عبرة.

ووفقاً لـ الشبكة فقد أكد مسئولون سابقون بنظام البشير ومصادر عسكرية سودانية، أن مستشارين روس بدئوا بالتوافد إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، لمراقبة المظاهرات والشروع بخطط للتصدي لها بـ”خسائر أرواح قليلة ولكن مقبولة”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دعوة الى استفتاء شعبى بإيران.. تعرف على السبب
» بعد القاهرة.. البرهان إلى أبو ظبي
» عالِم مصريات يكشف مفاجأة تنشر لأول مرة عن بناء الأهرامات
» تظاهرات بتل أبيب ضد نتنياهو
» قرار جديد ضد فتاة خطفت طالبًا لإجباره على الزواج منها
» واشنطن: سريعًا سيكون الرد على "الأسد"
» تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط "برج العرب"
» مفاجآت في حالة الطقس الأيام المقبلة
» عائلة مسيحية احترفت صناعة الحلوى في رمضان
» فى حالة واحدة فقط.. تخرج زكاة الفطر بعد الصلاة
» عودة مفاجئة لـ"عرمان" والمجلس العسكري يتعهد بعدم المساس به

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان