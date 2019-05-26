بعد تسريب بيانات مستخدميها.."إنستجرام" في مأزق

كشف باحث متخصص في تكنولوجيا المعلومات عن أن موقع "إنستجرام" سرب بيانات الاتصالات الخاصة بعدد كبير من المستخدمين بما فيها أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.

ووفقًا للمعلومات فإنه تم رصد كود المصدر لحسابات بعض مستخدمي "إنستجرام" بما في ذلك معلومات الاتصالات الخاصة بهم عندما يتم تحميل الحساب على صفحة متصفح الإنترنت.

وكانت بيانات الاتصالات الخاصة بالمستخدمين لا تظهر على صفحة بيانات المستخدم بل تظهر على نسخة الكمبيوتر الشخصي من موقع "إنستجرام"، رغم أن التطبيق الخاص بالموقع يستخدم هذه البيانات في التواصل مع المستخدم.

ونتج عن هذه الثغرة تسرب معلومات آلاف المستخدمين وبينهم أفراد وشركات وعلامات تجارية شهيرة، ويعتبر وضع معلومات الاتصالات الخاصة بالمستخدم في “ كود المصدر" يتيح للقراصنة سرقة هذه المعلومات، وتجميعها فيما يشبه قائمة أرقام الهاتف.