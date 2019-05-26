» شاهد.. إطلالة غريبة لـ"هيفاء وهبي"

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هيفاء وهبي

الأزرق

قميص

الأسود

شيفون

أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي علي جمهورها اليوم بعدد من الصور التي نالت اعجاب الجمهور، ووصفها البعض بأنها غريبة وغير عادية.

وظهرت "وهبي"، بإطلالة غير متوقعة مرتدية بدلة بيضاء وقميص شيفون شفاف باللون الأسود، واعتمدت علي الماكياد الصاخب الذي أبرز ملامح جمالها، و تركت شعرها منسدلًا علي اكتافها.

وانتقد البعض إطلالة النجمة اللبنانية بشدة، منهم إحدى المتابعات التي اعتبرتها بعيدة عن ذوق هيفاء، قائلة:"غريبة مو ذوق هيفاء هاللبس بالعادة أحلى بكثير".

شاهد..




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