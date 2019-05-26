» "عبد الغفار" و"الخشت" يتفقدان سير الامتحانات بالجامعة

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الخشت
جانب من تفقد الخشت وعبدالغفار الجامعة

أسامه عبدالله

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وزير التعليم العالي

امتحانات

جامعة القاهرة

الخشت

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي، أعمال الامتحانات بكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم بالجامعة، ورافقهما في الجولة الدكتور ايمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان طبقاً للوائح والقوانين، مؤكداً على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات. وفي ختام الجولة، أشاد الوزير بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.

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