» اعتماد «صيدلة الأهرام الكندية» من "جودة التعليم"

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أعلنت جامعة الأهرام الكندية، أن الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد،اعتمدت كلية الصيدلة رسميا لمدة خمس سنوات حتى عام 2024، بعد استيفائها لكافة المتطلبات والاشتراطات اللازمة لتتوافق مع معايير وأسس الجودة المعلن عنها من قبل الهيئة، وبذلك تكون أولى كليات جامعة الأهرام الكندية التى تحصل على تلك الشهادة.

وأشار الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس الجامعة، إلى أن رحلة الوصول إلى الاعتماد بدأت منذ تأسيس كلية الصيدلة عام 2004، من خلال توفير الإمكانيات والبنية التحتية التعلمية مع تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية وربطها بالسوق العمل، والذى ساهم فى تخريج عشر دفعات من الكوادر الصيدلية على المستوى المصرى والدولى، بجانب جيل مستنير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضح أن حصول كلية الصيدلة على شهادة الجودة يعزز رسالة مؤسسة الأهرام التى تنتمى الجامعة إليها، حيث يفتح المجال لالتحاق المزيد من الطلاب الوافدين بالكلية، وخاصة الدول التى تشترط الحصول على الجودة للسماح لطلابها للالتحاق بتلك الكليات، والذى يرفع من مكانتها بين الكليات النظيرة فى الداخل والخارج.

وأكد الدكتور إبراهيم محمود، عميد كلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية، أن الحصول على شهادة الجودة هو اعتراف بالمجهود المخلص المتواصل من شركاء النجاح أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مع الدعم الكامل الذى توفره إدارة الجامعة برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل فى تطوير العملية التعليمية وتذليل العقبات التى واجهت الكلية حتى الحصول على الاعتماد.

جامعة الأهرام الكندية  جودة التعليم   كلية الصيدلة  الأهرام  يوهانس عيد


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