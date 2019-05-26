السعودية تسقط طائرة حوثية استهدفت مطار الملك عبدالله

26 مايو 2019 - 06:41 م

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان، الذى يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أى مراعاة للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية والذى يعطى حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم قوات "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أى من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وأننا إذ نؤكد حقنا المشروع فى الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد ايضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً، بحسب "واس".