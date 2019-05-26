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بسمة وهبه

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بالمستندات.. الأعلى للإعلام يمنع بث "شيخ الحارة"

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بسمة وهبه
مقدمة برنامج شيخ الحارة

محمد الخرو

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قرر المجلي الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد اليوم الأحد، وقف بث برنامج شيخ الحارة المذاع على فضائية القاهرة والناس لمدة شهر، وطالب الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وجاء القرار رقم 33 وفقًا لمواد القانون المنظم لعمل المجلس ولبنود لائحة الجزاءات والتدابير، وبناءً على توصيات لجنتي الشكاوى والرصد، اللذين أكدا أن الحلقة المذاعة من البرنامج في 19 مايو الماضي، والتي استضافت فيها مقدمته الإعلامية بسمة وهبة الفنان ماجد المصري، تجاوزت القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزًا وخوضًا في الأعراض.

وأشار المجلس إلى أن الحلقة احتوت على ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في إعلام هادف، فضلا عن مخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).


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