  • الأحد 26 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
الزمالك ونهضة بركان

بث مباشر.. مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

جانب من الفيلم

فيلم"المؤخرات العارية" يثير ضجة في مهرجان كان+18

البورصة

هبوط حاد في البورصة السعودية ومكاسب في المصرية

الملك سلمان

لقاءات مُكثفة للملك سلمان قبل إعلان "وثيقة مكة"

"جريشة" و"السادات" يشاركان في تحكيم أمم أفريقيا

رسميا.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشه للكاف

بسمة وهبه

بالمستندات.. الأعلى للإعلام يمنع بث "شيخ الحارة"

طائرة

السعودية تسقط طائرة حوثية استهدفت مطار الملك عبدالله

كنيسة

3 قتلي في هجوم على كنيسة كاثوليكية

السيسي

تفاصيل اجتماع الرئيس بوزير قطاع الأعمال

محمد صلاح

تصريح مهم عن صلاح قبل نهائي أبطال أوروبا

رأيت خفاشا أبيض

تفسير الأحلام

حفاش
حفاش

عبدالحي العسكري

أخبار متعلقة
#

النيابة تباشر التحقيق مع متهمين بحيازة أستروكس

#

رأيت أنني "نائم"

#

رأيت أمي المتوفاة على سرير أبيض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت خفاشا أبيضا. أرجو التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الخفاش الأبيض يدل على الرجل المتعبد المجتهد فى طاعته، وربما دل على الأمن و زوال الخوف، والخير والسعادة، ونظرا أن الخفاش من الثدييات التى تلد فقد تدل رؤيا الخفاش للمرأة على الحمل والولادة الميسرة، وقد يدل على المرأة التي تعمل بالسحر، ورؤيا الخفاش نائما طول عمر ، ورؤيا الخفاش وهو يطير ليلا يدل على الثروة وزيادة رزق، ونهارا قد يكون نقص إيمان ، وقلة ذكاء، والخفاش قد يدل على إكتشاف عدو ودفع أذاه. واستكمالاً للمعلومة رؤيا الخفاش الأسود ربما دل على الرجل الذي يبطش أو يظلم أو يمكر أو يكشف سرا. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************      

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 25 شخصا في انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان
» «البورصة» تربح 6.7 مليار جنيه
» انتشار ظاهرة "الأمهات العازبات" بدولة عربية يثير القلق
» الإمارات.. مدير مركز طبي يعتدي جنسيًا على ممرضة
» رأيت خفاشا أبيض
» اعتماد «صيدلة الأهرام الكندية» من "جودة التعليم"
» "عبد الغفار" و"الخشت" يتفقدان سير الامتحانات بالجامعة
» شاهد.. إطلالة غريبة لـ"هيفاء وهبي"
» "عبدالغفار" يوجه بتذليل كافة العقبات للطلاب خلال الامتحانات
» تفوق الخيال.. ضفادع لكشف الحمل
» موظف وزوجته يستدرجان مدير شركة ويصورانه عاريًا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان