» الإمارات.. مدير مركز طبي يعتدي جنسيًا على ممرضة

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دبي

تعدى

جنس

ممرضة

أحالت النيابة العامة بالإمارات إلى محكمة الجنايات في دبي مدير مركز طبي من جنسية عربية، بتهمة هتك عرض ممرضة عربية تعمل لديه، أثناء تواجدها معه في مكتبه للمطالبة برواتبها المتأخرة، طالبا منها “الخلوة”.

وشهدت المجني عليها البالغة من العمر 23 عاماً، في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تعدى عليها في مكتبه، وهتك عرضها، إثر مطالبتها له في يوم الواقعة بحقوقها المتمثلة في رواتبها المتأخرة ، مشيرة إلى أنه طلب منها الخلوة “غير الشرعية” ، بحسب صحيفة البيان الإماراتية .

ولما رفضت، ودفعته للخلف لتبعده عنها ، اعتدى عليها وصفعها على وجهها، قبل أن تتوجه إلى مركز الشرطة وتفتح بلاغا في الجاني .


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