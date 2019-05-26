» «البورصة» تربح 6.7 مليار جنيه

خالد الشرقاوي - متابعات
ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، في أول جلسات الأسبوع من شهر رمضان المبارك، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.322 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.49% ليسجل 13981 نقطة، وقفز مؤشر EGX 30 محدد الأوزان بنسبة 1.55% ليسجل 17436 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.31% ليسجل 605 نقطة، وزاد مؤشر EGX100 للأسهم الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليسجل 1544 نقطة.
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