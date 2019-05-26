» انتشار ظاهرة "الأمهات العازبات" بدولة عربية يثير القلق

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انجاب

الأمهات العازبات

أبدت السلطات التونسية انزعاجها من ارتفاع ظاهرة الإنجاب خارج إطار الزواج الشرعي أو ما بات يعرف بظاهرة الأمهات العازبات، بعد الكشف عن 331 حالة ولادة غير شرعية جديدة، وفق إحصائيات رسمية حديثة.

وعلى الرغم من الرواية الرسمية التي تفيد بأنّ تونس قطعت أشواطًا كبيرة على طريق الحد من ولادة الأطفال غير الشرعيين، إلّا أنّ إحصائيات رسمية حديثة، أعلن عنها مندوب حماية الطفل في وزارة المرأة و الأسرة والطفولة، أكّدت أن هناك أكثر من 331 ولادة خارج إطار الزواج خلال سنة 2018، أي بمعدل 27 طفلًا يولدون شهريًا.


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