» مصرع ميكانيكي داخل ورشته في وادي النطرون

محمود أبو سعد
لقى ميكانيكي مقيم بوادى النطرون مصرعه إثر سقوط صندوق العدة فوق رأسه أثناء عمله بالورشة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول إلى فتحى خ. ك.ال 26سنة-جثة هامدة عن طريق الإسعاف لمستشفى وادى النطرون المركزي.
وبالانتقال والفحص والمعاينه تبين وفاة المذكور ادعاء سقوط صندوق العدة عليه بالورشة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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