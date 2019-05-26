» مفاجأة.. تليفزيون إسرائيل يذيع نهائي الكونفدرالية ويتمنى فوز الزمالك

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الزمالك ونهضة بركان

بث مباشر.. مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

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«جروس»: واثق من تتويج الزمالك باللقب الإفريقي

قالت صفحة إسرائيل في مصر، أن التليفزيون الاسرائيلي يذيع مباراة الزمالك ونهضة البركان في نهائي بطولة الكونفدرالية عبر أحد قنواته.

وكتب الصفحة :"مباراة زمالك ببث مباشر على القناة الـ55 الإسرائيلية ،بالتوفيق في كأس الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.


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